Unfälle im Kreis Esslingen: Mehrere Radfahrer und ein Kind bei Stürzen verletzt

1 Der Rettungsdienst musste alle drei Verletzten in Kliniken bringen. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.

Im Kreis Esslingen sind am Dienstag mehrere Radfahrer gestürzt. Zwei Senioren und ein Kind wurden dabei verletzt. Alle drei wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht.











Link kopiert

Mehrere Fahrradunfälle haben am Montag im Kreis Esslingen für Einsätze von Polizei und Rettungsdienst gesorgt. In Wendlingen ist ein 72-Jähriger gegen 15 Uhr gestürzt, nachdem er mit seinem Mountainbike eine Straßenlaterne touchiert hat. Der Mann war auf dem Radweg von Ötlingen Richtung Wendlingen unterwegs, als er nach dem Überqueren der Ötlinger Straße gegen eine Laterne prallte und stürzte.

In Großbettlingen ist am Abend eine Zehnjährige gestürzt, nachdem sie von der Bempflinger Straße in die Straße Schweizerhof abgebogen war, und dabei die Kontrolle verloren hatte.

Ein weiterer Unfall passierte in Weilheim an der Teck. Dort stürzte ein 83 Jahre alter Pedelec-Fahrer gegen 15 Uhr in der Forststraße. Der Mann wollte von der Straße auf den Gehweg wechseln, blieb dabei aber mit dem Reifen am Bordstein hängen. Alle drei Personen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden, wo ihre Verletzungen behandelt wurden.