1 Am frühen Donnerstagmorgen ist unter anderem bei Wendlingen ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen. Foto: picture alliance //Jens Büttner

Im Kreis Esslingen ereignen sich zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen zahlreiche Unfälle. Weil ein Lastwagen bei Wendlingen von der Fahrbahn abkommt, muss die Auffahrt in Richtung Stuttgart in der Nacht gesperrt werden.















Eisregen, Glätte und Schneefall haben am Mittwoch und insbesondere in der Nacht auf Donnerstag für zahlreiche Unfälle im Kreis Esslingen und der Umgebung gesorgt. Unter anderem ist ein Lastwagen am Donnerstag, gegen 0.50 Uhr, bei Wendlingen von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahnauffahrt von der B 313 zur A8 bei Wendlingen in Fahrtrichtung Stuttgart musste daher bis etwa 4.30 Uhr gesperrt werden.

Insgesamt etwa 400 000 Euro Schaden

Insgesamt vermeldet das für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für Reutlingen, Tübingen und den Zollernalbkreis im Einsatz ist, 52 glättebedingte Unfälle von Mittwochmorgen, 9 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. Durch die Unfälle wurden sieben Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Den insgesamt entstandene Schaden schätzt die Polizei auf circa 400 000 Euro.