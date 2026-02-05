Unfälle: Ein Todesopfer und mehrere Verletzte bei Busunfall in Dublin

2 In Dublin hat sich ein Busunfall ereignet. Foto: Bairbre Holmes/PA Wire/dpa

Im Zentrum der irischen Hauptstadt kommt es zu einem Unfall mit einem Bus. Vieles ist noch unklar.











Link kopiert

Dublin - Bei einem Busunfall im Zentrum der irischen Hauptstadt Dublin ist eine Person getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement des irischen Justizministers Jim O'Callaghan im Parlament. Demnach mussten drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Doppeldecker-Bus sei ersten Erkenntnissen zufolge im Zentrum Dublins in eine Fußgängerzone gefahren, berichteten der Sender RTE und die "Irish Times". Die Polizei und Rettungskräfte seien bei dem schweren Unfall im Einsatz, heißt es laut den Berichten in einem Statement der irischen Polizei Gardaí.