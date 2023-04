Medienbericht Halle-Attentäter soll Justizpersonal in Bayern angegriffen haben

Der Halle-Attentäter Stephan B. soll einem Medienbericht zufolge auch in seinem neuen Gefängnis in Bayern Mitarbeiter angegriffen haben. Im Dezember hatte er in der Haftanstalt Burg in Sachsen-Anhalt zwei Beamte als Geiseln genommen.