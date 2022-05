1 Die Fahrbahn war nach etwas über zweieinhalb Stunden wieder geräumt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Wegen zwei Unfällen mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es auf der B27 auf Höhe von Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Dienstagmorgen zu erheblichen Behinderungen des Berufsverkehrs. Eine Frau wurde leicht verletzt.















Zwei Auffahrunfälle hintereinander haben laut Polizeiangaben für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr am Dienstagmorgen auf der B27 gesorgt. Gegen 6.55 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Mann mit einem Kleintransporter den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Er bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 49-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, und krachte in dessen Heck. Eine hinter dem Kleintransporter folgende 21 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem PKW noch auf den Transporter auf. Die Frau verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 9 500 Euro.

Ein 64 Jahre alter Mann, der mit seinem Auto zur gleichen Zeit auf derselben Fahrspur unterwegs war und das Unfallgeschehen vor sich erkannte, konnte rechtzeitig bremsen. Dies gelang einem folgenden 44-jährigen Autofahrer nicht mehr und er prallte gegen das Heck des 64-Jährigen. Verletzt wurde hier keiner der Fahrzeuginsassen. Der Sachschaden an den beiden PKW wird von der Polizei auf rund 25 000 Euro beziffert. Der Wagen des 44-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Kurz nach 9.30 Uhr war die Fahrbahn geräumt.