1 Die Frau fuhr unter anderem in Wendlingen gegen eine Straßenlaterne. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag zwischen Wendlingen und Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) unterwegs. Auf ihrer Fahrt verursacht die stark alkoholisierte Frau zwei Unfälle.















Link kopiert

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin hat am Sonntagvormittag auf ihrer Fahrt von Wendlingen nach Kirchheim mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht. Den Angaben der Polizei zufolge war die Frau mit ihrem Toyota gegen 10.45 Uhr zunächst in der Ulmer Straße in Wendlingen über einen Kreisverkehr gefahren, dann von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die 51-Jährige ihre Fahrt in Richtung Kirchheim fort. Da ihr Auto stark beschädigt war, verständigten mehrere Zeugen die Polizei. In der Lindorfer Straße an der Einmündung Zum Rübholz kam sie mit ihrem Wagen erneut nach links von der Fahrbahn ab und prallte wiederum gegen eine Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Da ein Test einen vorläufigen Wert von mehr als drei Promille ergab, musste die Autofahrerin eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Ihr Toyota, an dem Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt.