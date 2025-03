Unfälle auf der A8 bei Kirchheim: In Leitplanken gefahren – zwei Unfälle bei starkem Regen

In Leitplanken gefahren – zwei Unfälle bei starkem Regen

1 Der starke Regen und zu schnelles Fahren führten zu zwei Unfällen auf der Autobahn bei Kirchheim. Foto: /SDMG / Kaczor

Wegen zu schnellen Fahrens bei starkem Regen sind am Montag zwei Autofahrer auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in die Leitplanken gefahren. Ein 48-Jähriger wurde dabei verletzt.











Bei starkem Regen gab es am Montag zwei Unfälle auf der Autobahn 8 bei Kirchheim unter Teck. Im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim prallte ein 48-Jähriger, der in Fahrtrichtung München unterwegs war, gegen 21 Uhr wegen zu schnellen Fahrens gegen die Leitplanke. 15 Minuten später verlor ein 32-Jähriger zwischen Kirchheim und Wendlingen wegen Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto und fuhr ebenfalls in die Leitplanken.

Wegen zu hohen Tempos die Kontrolle verloren

Beim ersten Unfall verlor der 48-jährige Audifahrer nach Angaben der Polizei wegen zu hohen Tempos die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Dann prallte er mit seinem Wagen in die Mittelleitplanke. Auf dem mittleren Fahrstreifen blieb das Fahrzeug stehen. Bei dem Aufprall wurde der Mann verletzt und kam mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurze Zeit später gegen 21.15 Uhr. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim und Wendlingen herrschte Aquaplaning-Gefahr. Dort fuhr er zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der VW drehte sich mehrfach und prallte dann in die rechten Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ebenfalls ein Schaden von etwa 10 000 Euro.