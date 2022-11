1 Mit Instagram und Co lässt sich richtig Geld verdienen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Fernando Gutierrez-Juarez

Bundesweite Premiere in Stuttgart: das Amtsgericht verurteilt eine Influencerin wegen unerlaubter Werbung. Die Landesbehörde beobachtet nicht nur sie im Netz.















Für viele Jugendliche ist das so etwas wie ein Traumberuf: Influencer. Nette Posts in die sozialen Medien stellen, lächeln, und einfach Geld verdienen – es gibt Schlimmeres im Leben. Und wer im Internet eine Antwort auf die Frage sucht, wie viel so ein Influencer verdient, der erfährt, dass das schon ein paar Tausend Euro im Monat sein können. Je nach Anzahl der Follower.