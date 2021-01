1 Dunkle Machenschaften: Telefonwerbung ohne vorherige Einwilligung des Angerufenen ist verboten. Foto: dpa/Lukas Schulze

„Herzlichen Glückwunsch – Sie haben gewonnen.“ Es beginnt ganz harmlos - etwa mit dem angeblichen Gewinn eines Glückspiels. Doch illegale Telefonwerbung kann schlimme Folgen haben. In Corona-Zeiten haben diese unerlaubten Anrufe als eine Art Corona-bereinigter Ersatz für Kaffeefahrten Hochkonjunktur.

Kreis Esslingen - Die Stimme der Anruferin klingt freundlich. Sie hat drei Fragen zum Erwerb von Handdesinfektionsmitteln. Nach der Beantwortung dankt sie höflich und legt auf. Drei Tage später kommt ein weiterer Anruf: Zur Belohnung für die Teilnahme an der Umfrage gebe es ein hochwertiges Nackenkissen. Eine Kollegin komme in die Wohnung der Interviewten in Esslingen, um dessen Gebrauch zu erklären. Spätestens hier muss Schluss sein, warnt Oliver Buttler von der auch für Esslingen zuständigen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Unter solchen Begleitumständen sollten niemals Fremde in die Privatwohnung gelassen werden. Er mahnt zur Vorsicht bei unerlaubter Telefonwerbung. Die erlebt in Corona-Zeiten einen Boom.