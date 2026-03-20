Der ewige Captain Kirk: William Shatner wird 95

1 11. März 2020: William Shatner präsentiert „Star Trek II – Der Zorn des Khan“ in der Lichtburg in Essen. Foto: ago/Future Image

Er war der Held der Star-Trek“-Originalserie und von etlichen ikonischen Spielfilmen. Am 22. März wird William Shatner alias James T. Kirk 95 Jahre alt. Eine Zeitreise zurück in die Zukunft.











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Erinnern Sie sich noch an das ikonische Intro, mit dem jede Folge der legendären Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“ beginnt?

Langlebigstes Science-Fiction-Franchise-Produkt aller Zeiten

„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“

Mit diesen Worten beginnt jede Folge der legendären Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“ (englisch: „Star Trek“) .Star Trek“ (auf Deutsch „Sternenreise“, „Sternentreck“, „Reise durchs All“) ist das langlebigste Science-Fiction-Franchise-Produkt aller Zeiten. Seit sechs Jahrzehnten begeistert das von Regisseur Gene Roddenberry erdachte „Star-Trek“-Universum Fans in aller Welt.

Poster der Ur-Serie mit Deforest Kelley als r. McCoy (v. li. n. re.), William Shatner als Captain James T. Kirk und Leonard Nimoy als Mr. Spock aus den Jahren 1966 bis 1969. Foto: Imago/Mary Evans/Rights

8. September 1966: Premiere von „Star Trek“

Der 8. September 1966 gilt unter Trekkies zwar als offizieller Premierentermin. Der „Star Trek Day“ (Star-Trek-Tag) erinnert an die Erstausstrahlung der Science-Fiction-Kultserie beim US-Fernsehsender NBC. Doch tatsächlich lief die Auftaktfolge der Ur-Serie „The Man Trap“ bereits am 6. September 1966 – also zwei Tage früher - in Kanada beim TV-Sender CTV.

Wie war das noch mit Captain James T. Kirk, Commander Mr. Spock, Schiffsarzt Dr. Leonard „Pille“ McCoy und Chefingenieur Montgomery „Scottie“ Scott? Eine Zeitreise in zurück in die Zukunft:Von 1966 bis 1969 wurde in den USA das Original „Raumschiff Enterprise“ unter dem Titel „Star Trek“ erstmals ausgestrahlt.

Beam up, Scotty!“: Star Trek, 1965 (v. li. n. re.) – Nichelle Nichols, George Takei, William Shatner, Walter Koenig, Majel Barrett, James Doohan, Leonard Nimoy, DeForest Kelley. Foto: Imago/Picturelux

Das deutsche Fernsehpublikum musste deutlich länger auf eben diese Folge warten. Bei der Erstausstrahlung von „Raumschiff Enterprise“ zwischen 1972 und 1974 hatte das ZDF „The Man Trap“ schlicht übergangen. Es dauerte bis zum 28. September 1987, bis der Privatsender SAT 1 die erste synchronisierte Fassung unter dem Titel „Das letzte seiner Art“ in deutscher Sprache ausstrahlte.

Dynamisches Duo: Leonard Nimoy (li.),, William Shatner, 1966. Foto: Imago/mptv

Paraderolle für William Shatner

Protagonist ist Captain James Tiberius Kirk. Die Rolle des draufgängerischen und abenteuerlustigen Sternschiff-Kommandanten beeinflusste die Karriere und das Leben von Schauspieler William Shatner für immer.

Obwohl er in seiner jahrzehntelangen Laufbahn zahlreiche Rollen verkörpert hat, verbinden Millionen von Fans in aller Welt Shatner vor allem mit der Figur des J. T. Kirk. Am Sonntag (22. März) wird Shatner 95 Jahre alt.

8. März 2026: William Shattner beim 53rd Annual Saturn Awards. Foto: Imago/Abacapress

Kultphänomen mit treuer und riesiger Fangemeinde

Stieß die Science-Fiction-Serie über die Abenteuer einer Raumschiff-Besatzung bei ihrer Reise in die Weiten des Alls bei ihrem Start zunächst nur auf lauwarmes Interesse, entwickelte sich „Star Trek“ im Laufe der Jahrzehnte zu einem weltweiten Kultphänomen mit einer treuen und riesigen Fangemeinde. Und und Shatner wurde zum SciFi-Superstar.

Die Serie schrieb Geschichte: In „Star Trek“ war erstmals in einer US-TV-Serie ein Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen zu sehen – nämlich zwischen Captain Kirk und der von Nichelle Nichols verkörperten Kommunikationsoffizierin Lieutenant Uhura. Der Kuss wurde von Fans als so wichtig erachtet, dass er sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekam.

„Star Trek“ als Comicserie, 1973. Foto: Imago/United Archives

Nach Ende der Serie kam der Karriereknick

Als er die Rolle des Raumschiff-Kommandanten annahm, hatte der am 22. März 1931 im kanadischen Montréal geborene Shatner eine Theaterausbildung und Erfahrung unter anderem in Shakespeare-Rollen hinter sich. Ende der 1950er Jahre ergatterte er erste kleine Rollen in Kino-Filmen, bevor er schließlich drei Staffeln lang den Captain Kirk in „Star Trek“ spielte.

Nach dem Ende der Serie 1969 erlitt Shatner einen tiefen Karriereknick und musste zeitweise in einem Wohnmobil hausen, in dieser Zeit ging auch die erste seiner vier Ehen in die Brüche.

Hollywood-Stern für William Shatner, 1995. Foto: Imago/ZUMA Press

Doch mit dem Erfolg von George Lucas’ „Star Wars“ Ende der 1970er Jahre wurde das Interesse des Pulikums für Science Fiction neu angefacht. „Star Trek“ wurde im Fernsehen wiederholt, und 1979 entschloß sich die Produktionsgesellschaft Paramount schließlich, „Star Trek“ mit den Schauspielern der Originalserie auf die große Leinwand zu bringen.

„Ich war eher ein arbeitender Schauspieler“

In sieben „Star Trek“-Filmen spielte Shatner zwischen 1979 und 1994 mit. Daneben war er unter anderem als Polizist in der Serie „T.J. Hooker“, in der Westernserie „Die Küste der Barbaren“ oder als exzentrischer Anwalt in „Boston Legal“ im TV zu sehen. Für letztere Rolle wurde er mit zwei Emmys und einem Golden Globe ausgezeichnet.

„Ich habe mich selbst nie als einen großen Schauspieler gesehen wie zum Beispiel Laurence Olivier“, sagte Shatner 2010 der „New York Times“. „Ich war eher ein arbeitender Schauspieler. Ich habe die Leute unterhalten und immer versucht hervorragend zu sein – egal in welcher Rolle.“

Scene mit Shattner und Nimroy aus dem Kinofilm „Star Trek V: The Final Frontier“, 1989. Foto: Imago/Imagebroker

Mit seiner Rolle als Idol eingefleischter Star-Trek-Fans tat sich Shatner allerdings zunächst schwer. Fan-Treffen ging er lange aus dem Weg. In einer Folge der US-Comedyshow „Saturday Night Live“ rief er den Anhängern der Serie 1986 die Aufforderung „Get a life!“ (Habt ihr nichts Besseres zu tun?) entgegen. Später söhnte er sich mit seiner Rolle aus und veröffentlichte 1999 unter dem Titel „Get a Life“ sogar ein Buch über die Fan-Gemeinde der „Trekkies“.

Als T.J. HOOKER, 1982-86 Foto: Imago/Everett Collection/Columbia Pictures Television

Echter Flug ins All: „tiefgreifendste Erfahrung, die ich mir vorstellen kann“

Im Oktober 2021, 55 Jahre nachdem er erstmals das Kommando auf der Brücke des Raumschiffs Enterprise übernommen hatte, startete Shatner im stolzen Alter von 90 Jahren dann tatsächlich ins All.

13. Oktober 2021, Van Horn in Texas: Shatner reist an Bord eines Raumschiffs für 11 Minuten tatsächlich ins All. Foto: Imago/ZUMA Wire/Blue Origin

Zurück auf der Erde: Shatner (Zweiter v. li.): Es sei die „tiefgreifendste Erfahrung, die ich mir vorstellen kann“ gewesen. Foto: Imago/Cover-Images

„Unglaublich, unglaublich“, schwärmte er nach seinem Flug an Bord einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origins von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Es sei die „tiefgreifendste Erfahrung, die ich mir vorstellen kann“.

Ruhiger angehen lassen will es Shatner auch mit 95 Jahren nicht. Vor kurzem kündigte er sein erstes Heavy-Metal-Album an und setzte dabei voll auf das typische Star-Trek-Vokabular: „Wir werden kühn headbangen, wo noch niemand zuvor geheadbangt hat. Bleibt dran. Die Metal-Reise beginnt dieses Jahr.“