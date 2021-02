Exhibitionist onaniert in Filderstadt an einer Bushaltestelle

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) an einer Bushaltestelle eine junge Frau belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Filderstadt - Ein etwa 30 Jahre alter Exhibitionist hat am Montagabend in Filderstadt-Plattenhardt im Wartebereich einer Bushaltestelle eine 31-Jährige belästigt. Nach Angaben der Polizei saß die Frau gegen 17.40 Uhr an der Haltestelle Waldstraße, als sich der Mann näherte, sich neben sie auf die Bank setzte und begann zu onanieren.

Als er bemerkte, dass die Frau per Telefon Hilfe holte, entfernte sich der Mann in Richtung Waldstraße. Eine Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagen wegen eines vorangegangenen Einsatzes auch ein zufällig anwesender Polizeihubschrauber im Einsatz war, brachte keinen Erfolg.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, normal gebaut und hat laut Angaben der Betroffenen einen dunklen Teint. Er hatte dunkle kurze Haare und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war er mit einem dünnen grauen Kapuzenpulli und einer dunklen Hose. Zudem trug er eine blaue OP-Maske. Insgesamt wirkte er laut der Frau für die Witterungsverhältnisse eher leicht bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen.