Unbekannte gefährden Verkehr in Kirchheim: Unbekannte heben zwölf Kanaldeckel aus – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Unfall. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Kanaldeckel in der Saarstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) geöffnet. Ob dadurch Verkehrsteilnehmende zu Schaden kamen, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) für eine gefährliche Situation gesorgt. Insgesamt zwölf Schachtdeckel sind gegen 2.50 Uhr in der Saarstraße und an der Einmündung zur Wilhelmstraße aus der Fahrbahn gehoben worden.

Eine Zeugin bemerkte die offenen Schächte und verständigte sofort die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten beseitigten die Gefahrenstellen umgehend. Der Vorfall wurde vom Polizeirevier Kirchheim gemeldet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Bislang gibt es keine Hinweise auf Folgeschäden durch die entfernten Deckel. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, insbesondere in der Saar- oder Wilhelmstraße, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 02 1 / 50 10 melden.