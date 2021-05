1 Symbolbild Foto: unsplash/Forest Katsch

Ein außergewöhnliches Spektakel in der Nacht zum Montag rüttelte am rationalen Weltbild vieler Esslinger: Wie an einer Perlenkette zogen etwa dreißig Lichtpunkte am klaren Sternenhimmel über die Stadt.

Die unbekannten Flugobjekte (UFO) glitten mit hoher Geschwindigkeit durchs All, wobei sich die Abstände zwischen den Lichtpunkten nicht veränderte. Schnell kamen erste Spekulationen auf: Haben Außerirdische Corona auf die Erde gestreut, um sie jetzt zu erobern?

Vermutlich liegt der Fall aber einfacher oder auch komplizierter – wie man will.

Diese ungewöhnlich Erscheinung hat wahrscheinlich mit dem so genannten Starlink-Projekt von SpaceX zu tun. SpaceX ist ein US-amerikanisches Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen. Gründer und Haupteigentümer ist Elon Musk, der zurzeit auch eine riesige Teslafabrik in Brandenburg baut. Mit dem Starlink-Projekt will das Unternehmen schnelles Internet in jeden Winkel der Welt bringen. Dafür sollen Tausende Satelliten ins All befördert werden, die in Windeseile die Daten aufnehmen, untereinander tauschen und wieder zurück zur Erde senden. Das Vorhaben hat viele Kritiker, die eine zunehmende Vermüllung des Alls befürchten.