Unaufmerksamkeit in Bonlanden: Zwei Personen und Kleinkind nach Auffahrunfall in Filderstadt in Klinik

Bei einem Auffahrunfall in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Auch ein Kleinkind wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.











Am Mittwochnachmittag hat ein 45-Jähriger offenbar durch eine Unaufmerksamkeit einen Unfall in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) verursacht. Der Mann fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Bonländer Hauptstraße in Richtung B 27 und fuhr dabei auf einen VW auf, berichtet die Polizei.

Zuvor hatte er sich recht auf die Zufahrt zur Bundesstraße eingeordnet. Durch den Zusammenstoß erlitten zwei 31 und 33 Jahre alte Personen im VW offenbar leichte Verletzungen, sie klagten über Schmerzen. Der Rettungsdienst versorgte sie an der Unfallstelle bevor die beiden zusammen mit einem Kleinkind, das ebenfalls im VW mitgefahren war, zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus fuhren. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro, der Unfallverursacher war unverletzt geblieben.