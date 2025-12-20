„Unangemessenes Verhalten“?: Porsche-Holding prüft Vorwürfe gegen Vorstand

1 Hält Anteile von Porsche und VW: die Holding-Gesellschaft Porsche SE Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Mitarbeiterinnen werfen einem Top-Manager unangemessenes Verhalten vor. Weil sie keine Konsequenzen sehen, klagen sie auf Herausgabe des Untersuchungsberichts.











Hat es bei der Porsche Automobil Holding SE, die Anteile an Volkswagen und Porsche hält, „unangemessenes Verhalten eines Vorstandsmitglieds“ gegenüber zwei Mitarbeiterinnen gegeben? Um einen solchen Vorwurf geht es nach Angaben des Arbeitsgerichts Stuttgart in einem dort anhängigen Verfahren. Die beiden Klägerinnen verlangen laut der Vizepräsidentin die Herausgabe eines Untersuchungsberichts über den mutmaßlichen Vorfall.