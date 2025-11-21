1 Esslingen nimmt an den Orange Days teil. Die UN-Kampagne macht seit 1991 auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

In Esslingen häufen sich die Fälle von Häuslicher Gewalt an Frauen. Eine Aktion an der Württembergischen Landesbühne will dafür Aufmerksamkeit generieren.











Link kopiert

Die Zahl der Fälle von Häuslicher Gewalt an Frauen steigt. Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 zeigt bundesweit einen Anstieg von häuslicher Gewalt um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei 70,5 Prozent der Betroffenen weiblich sind.

Auch in Esslingen häufen sich die Fälle. „Die Zahlen sind alarmierend. Etwa alle drei Minuten kommt es bundesweit zu einem Vorkommnis von häuslicher Gewalt“, bestätigt Katrin Heubach, die als Sozialarbeiterin beim Esslinger Verein Frauen helfen Frauen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Auch wir merken das: In unserer Beratungsstelle haben wir für 2024 bei den Hilfesuchenden einen Anstieg von 8,3 Prozent verzeichnet.“

Aktion gegen Gewalt an Frauen in Esslingen

Während den „Orange Days“ soll Aufmerksamkeit auf diese Problematik gelenkt werden. Die UN-Kampagne macht seit 1991 auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam. Die Orange Days beginnen jährlich am 25. November, dem „Tag gegen die Gewalt an Frauen“, und dauern bis zum 10. Dezember.

Auch Esslingen nimmt an der Kampagne teil. Gemeinsam mit der Württembergischen Landesbühne (WLB) organisieren der Club Soroptimist International Esslingen, die City-Initiative Esslingen und das Referat für Chancengleichheit am Dienstag, 25. November, eine Auftaktveranstaltung an der WLB.

Häusliche Gewalt: Esslingen fordert Veränderung

Die Organisatoren wollen, nach eigener Aussage, Veränderung fördern. „Das gelingt nur, wenn auch die Männer mit ins Boot geholt werden“, heißt es in der Einladung. Daher liege der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Frage: „Was können wir, Frauen und Männer, gemeinsam zu einem gewaltfreien Miteinander beitragen?“

Ab 19 Uhr erwarten Besucherinnen und Besucher nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Schirmherr der Orange Days Esslingen, unter anderem ein Impulsreferat von Shile Behjat, Autorin und Journalistin, und eine Podiumsdiskussion. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es im Foyer außerdem Raum für Austausch und Vernetzung. Der Eintritt ist frei.