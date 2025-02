Baumfällung in Stuttgart Bäume in der Luft – Forstarbeiten per Helikopter in Feuerbach

Am Donnerstagmorgen konnte man in Stuttgart Feuerbach beobachten, wie 19 Bäume gefällt und anschließend per Helikopter abtransportiert worden. Das passiert selten in Stuttgart, hat aber einige Vorteile.