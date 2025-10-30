Umzug Polizei Sindelfingen: Kein geeignetes Gebäude gefunden

1 Seit fast 40 Jahren arbeitet die Sindelfinger Polizei im alten Schulgebäude an der Gartenstraße. Foto: tefanie Schlecht

Der Umzug des Polizeireviers Sindelfingen aus seinem maroden Domizil verzögert sich. Welche Herausforderungen das alte Gebäude birgt und wie es weitergeht.











Eigentlich hätten die Umzugskartons im Polizeirevier Sindelfingen schon fast gepackt sein sollen. Im besten Fall hätte das Revier schon zu Beginn des kommenden Jahres umziehen können. Jetzt müssen es die Beamten wohl noch länger in dem maroden Gebäude aushalten. Eine vom baden-württembergischen Ministerium für Finanzen geprüfte, ursprünglich vielversprechende Mietoption sei nicht weiterverfolgt worden, sagt dessen Sprecherin Michaela Hornung.