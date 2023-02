1 Eine Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Rosenmontagsumzug in Halle ist abgebrochen worden, nachdem eine Frau von einem Festumzugswagen überrollt wurde. Die genauen Umstände sind noch unklar.















Nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Person ist der Rosenmontagsumzug in Halle am Montag abgebrochen worden. Darauf hätten sich Feuerwehr, Veranstalter, Polizei und Stadtverwaltung verständigt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Unmittelbar zuvor sei gegen 11.45 Uhr eine Frau von einem Festumzugswagen unter noch nicht geklärten Umständen überrollt worden. Mit schweren Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz wurde daraufhin abgesagt.

Nur knapp eine Stunde vor dem Unglück hatte sich der Zug mit 48 Karnevalswagen erstmals nach zweijähriger Corona-Pause in Bewegung gesetzt. Unter dem Motto „Mr sin widder da“ (Wir sind wieder da!) hatten sich 1.500 Narren aus 53 Vereinen in den diesjährigen Umzug eingereiht. Der Umzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt.