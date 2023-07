1 Die Kfz-Zulassungsstelle in Feuerbach ist extrem überlastet. Ein Umzug soll Besserung bringen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stuttgarter Kfz-Zulassungs- und die Führerscheinstelle werden von Feuerbach nach Bad Cannstatt verlegt. Wird das helfen, die teils chaotischen Zustände in der Zulassungsstelle zu bessern?















Die wegen langer Warteschlangen und schleppendem Service in Verruf geratene Zulassungsstelle der Stadt Stuttgart mit ihren 144 Arbeitsplätzen zieht gemeinsam mit der Führerscheinstelle von der Krailenshaldenstraße in Feuerbach in ein Bestandsgebäude an den Löwentorbogen 11 nach Bad Cannstatt. Die Anmietung erfolgt am 1. Januar 2025 und ist langfristig angelegt. Der Vertrag läuft über 20 Jahre mit einer Option auf eine Verlängerung von fünf Jahren. Damit sind alle anderen Planspiele mit Alternativstandorten beendet.