Umzug am Faschingsdienstag in Stuttgart

1 58 Formationen haben sich für Faschingsdienstag bei der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen angemeldet. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz

Mit dem Faschingsumzug am Dienstagmittag erreicht das bunte Treiben in Stuttgart seinen Höhepunkt. Nach zweijähriger Pause gehen die Narren mit 58 Formationen wieder in die Vollen und feiern Party zwischen Tübinger Straße und Karlsplatz.















Link kopiert

Narren, so bunt wie diese Stadt, bringen den Straßenkarneval nach zweijähriger Pause zurück in Stuttgarts City. Das wird ein Fest! 58 Formationen haben sich für Faschingsdienstag bei der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen angemeldet, die den Umzug erneut organisiert. Hexen, Karnevalisten, Guggenmusiker und Maskenträger ziehen los, um die Stadt zu erobern und mit Frohsinn zu belagern. Autofahrer dürfen den Narren an vielen Stellen zwischen Tübinger Straße und Karlsplatz Vorfahrt gewähren.

Narri, Narro, Stuttgart Ahoi und Tschä-Hoi. Es wird laut! Egal ob Karneval, Fastnacht, Fasnet oder Fasching – alle machen mit, um vorzuführen, dass diese Stadt eben doch nicht nur aus Faschingsmuffeln besteht. Hoch auf einem der ersten Wagen steht OB Frank Nopper quasi als Obernarr von Stuttgart. Aber auch Prinz Hannes I. zu Stutengarten reiht sich mit seiner Melanie I. ein, das Stadtprinzenpaar 2022/23 des Möbelwagens. Der Prinz ist außerhalb der Narrenwelt ein erfolgreicher Musicalsänger, heißt Hannes Staffler und spielt etwa in „Rocky“ und „Ghost“. Seine neue Hauptrolle in der fünften Jahreszeit gefällt ihm sehr gut.

Gefeiert wird bis 22 Uhr auf dem Karlsplatz mit Antenne 1

Etwa 1800 Teilnehmer werden beim Umzug erwartet, ob zu Fuß oder auf einem Wagen – etwa so viele wie vor der Pandemie. Los geht’s gegen 14 Uhr auf der Tübinger Straße. Weitere Stationen sind unter anderem die Eberhardstraße, der Marktplatz, der Schillerplatz, der Schlossplatz, die Planie bis zum Karlsplatz, wo das Abschlussfest bis etwa 22 Uhr mit Hitradio Antenne 1 gefeiert wird.

Am Neuen Schloss herrscht Konfettiverbot

Verschiedene Stände sind in der City verteilt, an denen Schausteller Getränke und Speisen anbieten. Ein Teil des Umsatzes geht an die Umzugsorganisatoren, die über extrem gestiegene Kosten klagen, sodass sie wohl drauflegen müssen. Wie immer ist es verboten, beim Neuen Schloss Konfetti zu werfen. Wegen der aufwendigen und teuren Reinigung hat das Land Konfettiwürfe untersagt. Der Möbelwagen will sich daran halten, „um nicht für eine Haushaltskrise des Landes verantwortlich zu sein“. Die Narrenwelt lacht sich schlapp: In der Kehrwochen-Metropole bleibt sogar die Fastnacht sauber.