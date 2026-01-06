Umweltzentrum Plochingen: Aus Weihnachtsbaum wird Badekugel – Kreative Ideen für ausgediente Christbäume

1 Zum Wegwerfen zu schade. Mit Weihnachtsbäumen lassen sich Salze und Badeperlen herstellen. Foto: dpa

Kreative Ideen für ausgediente Weihnachtsbäume vermittelt das Umweltzentrum Plochingen in einem Kurs am 13. Januar.











Statt ausgediente Weihnachtsbäume zu entsorgen, lassen sich die Zweige zu Badeperlen, Kräuterbonbons und Würzsalzen verarbeiten. Das Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen bietet am Dienstag, 13. Januar, ab 18 Uhr einen Upcycling-Kurs für Weihnachtsbäume an.

„Der ausgediente Weihnachtsbaum ist viel zu schade um entsorgt zu werden“, schreibt Brigitte Beier vom Umweltzentrum. Dass das wertvolle Gehölz im Grünschnitt landet, sei der falsche Weg. Fichte, Tanne und Douglasie ließen sich zu vielem verarbeiten. Einige Möglichkeiten stellt das Team des Umweltzentrum bei dem Seminar vor. Bei Fichtentee probieren die Teilnehmenden die kreativen Ideen auch gleich aus.

Illegales Entsorgen der Bäume gibt ein Bußgeld

Derzeit türmen sich an den Sammelstellen ausgediente Weihnachtsbäume. Dazu müssen sie frei von Lametta und Schmuck sein, da sie als Biomüll kompostiert oder in Biomassewerken energetisch verwertet werden. In Sachsen etwa finden nach dem 6. Januar Knut-Feste statt, bei denen die Weihnachtsbäume verbrannt werden. Das illegale Entsorgen eines Weihnachtsbaums in der Natur oder am Straßenrand in Baden-Württemberg wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. Das gibt ein Bußgeld. In der Regel beginnen die Strafen bei etwa 25 bis 50 Euro. Wer den Baum im Wald entsorgt, riskiert jedoch Bußgelder von bis zu 500 Euro.

Das Umweltzentrum möchte das Bewusstsein für die wertvollen Baumreste schärfen. Wer beim Upcycling-Kurs mitmachen möchte, darf die oberen Zweige des Baums mitbringen – diese müssen allerdings unbehandelt sein. Reste von Weihnachtsplätzchen, eine leere Eisdose, eine leere Vesperdose und ein kleines Schraubglas sollten ebenfalls mitgebracht werden.

Die Kursgebühr beträgt 20 Euro, Materialkosten werden extra im Kurs eingesammelt. Anmeldung unter der Telefonnummer: 0 71 53 / 6 08 69 65 oder E-Mail: brigitte.beier@umweltzentrum-neckar-fils