Umweltverschmutzung in Altbach: „Es kümmert keinen“ – Anwohner wütend über Baustellenmüll
Die Folie auf der Altbacher Baustelle vergammelt weiter. Foto: bra

Auf einer Baustelle in Altbach (Kreis Esslingen) zerfallen etliche Quadratmeter Folie in kleine Teile. Vom Wind wird das Material seit Monaten in die Umwelt getragen.

Zwei Grundstücke im Westen der Gemeinde Altbach, Ecke Lenaustraße und Bachstraße, sollten mit neuen Wohnhäusern bebaut werden. Doch bereits seit vergangenem Jahr tut sich nichts mehr in der Baugrube. Der aufgebaute große Kran ist schon lange wieder abgerückt. Die großflächig verlegte weiße und schwarze Folie zerfällt und wird vom Wind in die Nachbarschaft verteilt.

