1 Die Feuerwehr musste am Samstag in Sindelfingen Öl-verseuchten Boden abtragen. Foto: Eibner-Pressefoto

Mit zwei Ölsperren reinigte die Feuerwehr am Samstag den Goldbach in Sindelfingen. Unbekannte haben an einem Parkplatz am Bachufer illegal Motorenöl gewechselt.











Unbekannte haben am Samstag altes Motorenöl in den Goldbach geschüttet. Das Umweltvergehen war gegen 14.45 Uhr offenbar geworden, als eine Zeugin auf Höhe der Sindelfinger Messehalle einen Ölfilm auf dem Wasser entdeckte.

Sie alarmierte sofort die Polizei, die wenig später auch die Feuerwehr Sindelfingen in Marsch setzte. Zusammen mit der Umweltbereitschaft des Landratsamtes Böblingen richtete die Wehr zwei Ölsperren ein und trug den verseuchten Boden ab und entsorgte ihn fachgerecht.

Nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stammt das Öl aus einer Plastikflasche, die mitsamt einer Plastiktüte im Goldersbach versenkt worden war. An einem angrenzenden Parkplatz fanden die Einsatzkräfte zwei weitere leere Ölkanister. Den bisherigen Ermittlungen zufolge nahmen die Täter auf dem Parkplatz mutmaßlich einen Ölwechsel an ihren Fahrzeugen vor und entsorgten die Altölreste anschließend im Goldbach.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat inzwischen die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Jetzt sind Zeugen gefragt, die den Ermittlern Hinsweise geben können. Die Telefonnummer der Ermittler lautet 0 70 31/13 26 52, die E-Mail-Adresse ist ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de.