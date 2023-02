1 Die Deckel sind jeweils rund sechs Zentimeter groß. Foto: Polizei Ludwigsburg

Unbekannte haben rund 150 Kunststoffdeckel in den Oberen Seewaldsee in Vaihingen-Horrheim geworfen. Ein Gewässer, das einzigartig im Landkreis Ludwigsburg ist.















Manche Menschen sind einfach unverbesserlich: Wie die Polizei nun vermeldet, haben Unbekannte irgendwann zwischen Freitag, 3., und Dienstag, 7. Februar, widerrechtlich ihren Abfall im Oberen Seewaldsee in Horrheim entsorgt. Also ausgerechnet in jenem Gewässer, das zusammen mit dem Unteren Seewaldsee eine Ausnahmestellung im Landkreis Ludwigsburg innehat. Nur in diesen beiden Seen darf man offiziell baden.

Entsprechend empört ist auch Yvonne Schächtele vom Polizeipräsidium Ludwigsburg über den Umweltfrevel. „Das ist eine Sauerei“, sagt die Pressesprecherin.

Angler wollten sich um die Entsorgung kümmern

Die Täter haben rund 150 Kunststoffdeckel mit einem Durchmesser von jeweils rund sechs Zentimetern in den See geworfen. Die Anzeige sei online eingegangen, sagt Schächtele. Der Angelsportverein habe angekündigt, sich um die Entfernung des Unrats zu kümmern. Werden die Täter gefasst, erwartet sie eine Geldstrafe. „Das ist eine Ordnungswidrigkeit“, stellt Schächtele klar, die auf Hinweise zu den Verantwortlichen und zur Herkunft der Deckel hofft.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen können sich unter Telefon 0 70 42 / 94 10 oder per E-Mail an vahingen-enz.prev@polizei.bwl.de melden.