1 Wunsch und Wirklichkeit: Ob die Botschaft auf dem Plakat in der Praxis trägt, soll an zwei Samstagen auf der Esslinger Ringstraße getestet werden. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Aus der Sicht der Esslinger Radfahrerlobby ist es eine verkehrte Welt: Die Radler in der Stadt machen Tempo, und die Autofahrer stehen auf der Bremse. Mit einer PopUpBikeLane, einer Radlerdemonstration auf der Kiesstraße, will das Aktionsbündnis Esslingen aufs Rad jetzt noch mehr Druck auf die Stadtverwaltung machen. An den beiden Samstagen, 6. und 13. Juni, wird der rechte Fahrstreifen der Kiesstraße zum geschützten Raum für Radfahrer – vorerst jeweils von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Mindestens 200 Radfahrerinnen und Radfahrer sollen den dem Auto abgetrotzten Freiraum in diesem Zeitfenster demonstrativ nutzen.