Börse in Frankfurt Dax schließt im Plus - Stabilisierungsversuch hält an

Die Anleger sind am deutschen Aktienmarkt vor der näher rückenden Berichtssaison auch am Dienstag keine großen Wetten eingegangen. Immerhin schaffte es der Dax aber trotz anhaltender Zins- und Rezessionssorgen letztlich zurück ins Plus.