Umweltschützer Jürgen Resch: Der Mann, der Daimler angriff wie kein zweiter – und dann an Källenius glaubte
1
Umweltschützer Jürgen Resch (li.) hatte zeitweise großen Respekt vor dem Klima-Engagement von Mercedes-Chef Ola Källenius (re.). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Klimakämpfer Jürgen Resch machte Dieter Zetsche einst für Todesfälle verantwortlich. In Zetsches Nachfolger Ola Källenius setzte er große Hoffnungen. Bis Merz Kanzler wurde.

Einen Jürgen Resch will man lieber nicht zum Gegner haben – jedenfalls, wenn man Automanager ist. Denn für den Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist Umweltschutz und dessen maximal öffentlichkeitswirksame Durchsetzung eine Lebensaufgabe. Schon mit 15 trat Resch in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Bodensee ein.

