Ausbildung im Gesundheitssektor Ernüchterung bei geflüchteten Pflegeazubis

Am Robert-Bosch-Krankenhaus haben in den vergangenen vier Jahren Geflüchtete an einer „Interkulturellen Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege“ teilgenommen. Von 19, die zur Prüfung angetreten sind, haben 15 nicht bestanden. Die Zukunft des Programms ist offen.