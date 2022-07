Umweltprojekt in Denkendorf

1 So wird der Körper für die Vermessung segmentiert. Foto: oh

Die Textilinstitute wirken bei einem Projekt mit, das zum Ziel hat, keine Massenware mehr für den Müll zu produzieren.















Eine Hose oder eine Jacke passen nicht. Also zurückschicken und umtauschen. Im Online-Handel ist das kein Problem. Ohne Rücksicht auf die Umweltbelastung gehen jeden Tag Massen von Paketen retour. Mit dem Projekt Eco-Shoring wollen die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung in Denkendorf nicht nur das Einkaufen ökologischer und nachhaltiger machen. Schon bei der Produktion von Kleidungsstücken will man zum Schutz der Umwelt, aber auch um Kosten zu sparen, die Prozesse optimieren.