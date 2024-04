Umweltplaner Michael Koch im Interview: „Grün, Grün, Grün – das ist unsere zentrale Aufgabe“

1 Die ehemaligen Offizierswohnungen im Scharnhauser Park haben die Planer mit Punkthäusern ergänzt. Foto: Horst Rudel

Zeiten globaler Erhitzung fordert der Stadtplaner Michael Koch ein Umdenken bei Bebauungsplänen. Der Professor hat Umweltgutachten für den Scharnhauser Park erstellt.











Städtebau muss sich an den Klimawandel anpassen. Das war die zentrale These von Professor Michael Koch. Beim kommunalpolitischen Abend der Freien Wähler in Ostfildern referierte er über klimafreundlichen Städtebau. Mit Blick auf das Stadtentwicklungskonzept, an dem die Stadt Ostfildern zurzeit arbeitet, sieht Stadträtin Corina Raisch an vielen Stellen die Notwendigkeit umzudenken. Koch gibt im Interview Ratschläge fürs klimafreundliche Bauen.