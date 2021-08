1 In eineinhalb Monaten tritt Matthias Klopfer sein Amt in Esslingen an. Foto: Roberto Bulgrin

In anderthalb Monaten tritt Esslingens neuer Oberbürgermeister Matthias Klopfer sein Amt an. Unsere Zeitung blickt zurück in den Wahlkampf und fragt: Was können die Esslinger erwarten, was hat der Wahlkämpfer Klopfer versprochen?

Esslingen - Seit zwei Wochen ist die Oberbürgermeisterwahl in Esslingen entschieden. Für den Wahlsieger Matthias Klopfer (SPD) heißt es erst mal durchschnaufen, seine Sachen in Schorndorf sortieren, wo er zurzeit noch Oberbürgermeister ist, und dann nach einem Urlaub die Stadt Esslingen ins Visier nehmen. Unsere Zeitung wirft derweil noch einmal einen Blick zurück in den Wahlkampf und fragt: Was hat der Wahlkämpfer Klopfer den Esslingern versprochen? Soweit er das kann: Denn die letzen Entscheidungen in der Stadt trifft der gewählte Gemeinderat. Das hat Klopfer allerdings auch stets betont.