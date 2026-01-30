Umwege am Flughafen Stuttgart: Flughafentunnel und B312- Unterführung zeitweise gesperrt

Caroline Holowiecki 30.01.2026 - 12:23 Uhr , aktualisiert am 30.01.2026 - 12:23 Uhr

Autofahrer müssen sich auf Umwege gefasst machen. Am Flughafentunnel werden an mehreren Wochenenden Verbindungen gekappt.











Er ist mehr als 500 Meter lang, gut 20 000 Fahrzeuge pro Tag passieren ihn, und er ist der einzige Durchgang im fast fünf Kilometer breiten Riegel, den der Stuttgarter Airport bildet: der Flughafentunnel, der zwischen Stuttgart-Plieningen im Norden und Filderstadt-Bernhausen im Süden unter der Start- und Landebahn hindurchführt. Menschen, die diese Verbindung häufig nutzen, müssen sich – bis in den April hinein – jedoch auf Umwege einstellen.