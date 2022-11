1 Die Landeskirche will auf regionaler Ebene eine Verwaltungsstelle schaffen. Unser Foto zeigt die Geislinger Stadtkirche. Foto: Rainer Lauschke

Statt einzelner Kirchenpflegen will die evangelische Landeskirche in Zukunft eine regionale Kirchenverwaltungsstelle einrichten. Kirchengemeinden im Kirchenbezirk Geislingen laufen Sturm gegen das Projekt mit dem Namen „2024 Plus“.















Benedikt Osiw vom Stuttgarter Oberkirchenrat, Projektleiter der „Kirchlichen Verwaltungsstruktur 2024 Plus“, besuchte am Freitag die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Geislingen im großen Saal der Pauluskirche. Sein Anliegen war es, Unklarheiten zu beseitigen und viele Fragen zu beantworten, die das Projekt bei Infoveranstaltungen für Kirchenpfleger, Pfarrsekretärinnen und Pfarrer im Sommer aufgeworfen hatte und die ihn dann per Brief erreicht hatten. „Es gab einen enormen Sturm nach diesen Infoveranstaltungen“, sagte er.