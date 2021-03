Verkehrskontrolle in Esslingen Polizei stoppt verantwortungslose Eltern

Während einer Verkehrskontrolle in Esslingen hat die Polizei am Montagmittag zwei Fahrzeuge wegen verantwortungslosen Verhaltens der Eltern angehalten. In einem Fall musste eine Mutter zu Fuß mit ihrem Kind nach Hause laufen.