Wegen Sekundenschlaf eines Autofahrers Radfahrer in Kirchheim unter Teck lebensgefährlich verletzt

Offenbar weil er in einen Sekundenschlaf verfallen ist, hat ein 21-Jähriger mit seinem Auto am Samstag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Radfahrer erfasst. Dieser zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.