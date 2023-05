Umstrittener Historiker in Leinfelden

9 Fans des umstrittenen Historikers bei der Versammlung in Leinfelden. Foto: Christian Hass

Der umstrittene Historiker Daniele Ganser spricht an diesem Freitagabend in der Filderhalle in Leinfelden über den Ukrainekrieg. Angekündigt sind Demos von Anhängern und Gegnern. Wir berichten von der aktuellen Lage vor Ort.















Alle Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat eine Sperrzone rund um die Filderhalle eingerichtet. Dort ist es an diesem Freitag kurz nach 16 Uhr noch ruhig. Doch im Park gegenüber haben sich bereits viele Menschen versammelt. Es sind die Unterstützer des umstrittenen Historikers Daniele Ganser, der am Abend in der Filderhalle einen Vortrag unter der Überschrift „Warum der Ukrainekrieg ausgebrochen ist“ hält. Der Schweizer ist in der Vergangenheit mehrfach im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien aufgefallen, etwa rund um den 11. September oder die Impfkampagne.

Seine Anhänger haben ihre Aktion überschrieben mit „Ganser leuchtet“. Im Internet sprechen sie von einer „Friedensmahnwache“. 1000 Personen waren angekündigt. Vor Ort sind gegen 17 Uhr ungefähr 150 Menschen, Tendenz steigend. „Wir sind hier im Zeichen und im Namen Daniele Ganser“, sagt die junge Frau auf der Bühne bei der Eröffnung der Veranstaltung, und es gibt viel Applaus und Trommelwirbel. Die Ganser- Fans stellen ihr Programm vor, von 18.30 bis 20 Uhr planen sie einen Aufzug durch die Stadt.

Die Polizei zeigt Präsenz. „Wir sind auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse gut vorbereitet und mit ausreichend Kräften vor Ort“, sagt Steffen Schmidt. Er ist der Leiter des Polizeireviers Filderstadt und an diesem Abend Polizeiführer des Einsatzes in Leinfelden. Das Ziel sei es, die Versammlungsfreiheit auf beiden Seiten zu garantieren und die Veranstaltung in der Filderhalle zu schützen. Beide Seiten seien laut Ankündigung auf einen friedlichen Verlauf aus. „Wir werden unseren Teil dazu beitragen“, sagt Steffen Schmidt.

Die Gegner von Ganser wollen defensiv agieren

Das Bündnis Solidarität statt Hetze will das Feld nicht allein den Ganser-Fans überlassen. Sie bauen an diesem Abend ihre Bühne direkt vor der Filharmonie auf. Wenige Tage vor der Veranstaltung hatten sie ihren Protest noch einmal umgeplant. Ihre Kundgebung zum Thema „Keine Propaganda und Verschwörungsunternehmer auf städtischen Bühnen“ wollen sie bewusst klein halten und defensiv agieren, die Sicherheit stehe im Vordergrund, so die Ankündigung. Als Redner haben sich neben Ralf Berti vom Bündnis, der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Michael Blume, und der Journalist Joe Bauer angemeldet.

Monatelang hatten Ralf Berti und seine Mitstreiter versucht, den Ganser-Auftritt in der Filderhalle zu verhindern – letztlich ohne Erfolg. Oberbürgermeister Roland Klenk hatte es abgelehnt, die in der kommunalen Halle bereits genehmigte Veranstaltung wieder abzusagen. Der OB hatte dabei unter anderem auf die Meinungsfreiheit und das Grundgesetz verwiesen.

Das Bündnis ist hingegen der Ansicht, dass aufgrund der Geschäftsbedingungen der Filderhalle die Instrumente für eine Absage des Auftritts vorhanden gewesen wäre. „Viel zu früh hat sich der Oberbürgermeister, völlig unnötig, mit seiner Pro-Ganser-Entscheidung in eine Einbahnstraße manövriert, den Ältestenrat instrumentalisiert und mit einbezogen“, so Ralf Berti wenige Tage vor der Veranstaltung in einem Rundschreiben.