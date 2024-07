Umstrittene Regel in Kirchheim: Nur wer Deutsch spricht, darf hier zum Kinderarzt

1 Ulrich Kuhn und Stefan Gaißer präsentieren in ihrer Kirchheimer Praxis ihr umstrittenes Schild. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Ein Schild am Eingang einer Kinderarztpraxis in Kirchheim unter Teck weist Patienten darauf hin, dass sie nur behandelt werden, wenn sie die Sprache verstehen. Der Arzt wehrt sich gegen Rassismusvorwürfe – und bekommt auch viel Zuspruch.











Als Ulrich Kuhn und Stefan Gaißer 2001 ihre Kinder- und Jugendarztpraxis am Alleenring in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) eröffneten, haben sie nicht gedacht, dass sie 23 Jahre später am Empfang ein solches Schild aufhängen würden: „Wir sprechen hier in der Praxis ausschließlich Deutsch! Sollte eine Kommunikation aufgrund fehlender deutscher Sprachkenntnisse nicht möglich sein und auch kein Dolmetscher persönlich anwesend sein, müssen wir eine Behandlung – außer in Notfällen – zukünftig ablehnen.“