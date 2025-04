Umstieg aufs Rad leichter gemacht: In diesen Orten im Kreis Esslingen gibt es die Aktion Stadtradeln

1 Die Aktion Stadtradeln startet in vielen Kommunen im Kreis Esslingen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Viele Menschen würden im Alltag gerne mehr aufs Rad statt aufs Auto setzen. Die Aktion Stadtradeln kann dazu motivieren. Die Teilnehmenden mit den meisten zurückgelegten Kilometern können Preise gewinnen. Ab Mai startet die Aktion auch in vielen Kommunen im Kreis Esslingen.











Link kopiert

Mehr Bewegung im Alltag – das wünschen sich viele Menschen. Doch den meisten gelingt es nicht, sich zum Umstieg vom Auto aufs Rad zu überwinden. Die bundesweite Aktion Stadtradeln kann den ein oder anderen vielleicht motivieren. Denn wer besonders viele Kilometer auf dem Drahtesel zurücklegt, kann etwas gewinnen. Außerdem muss nicht alleine geradelt werden. Auch in Esslingen und in anderen Kommunen im Landkreis startet die Kampagne wieder im Mai.

Kern der Aktion, die von den Initiativen Klima-Bündnis und Radkultur ausgerufen wird, ist Folgendes: Die Teilnehmenden sollen drei Wochen lang möglichst viel Rad fahren und Kilometer für ihr Team sammeln – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Am Ende werden die erfolgreichsten Teams ausgezeichnet.

Möglichst viele Kilometer sammeln von 12. Mai bis 1. Juni

Vom 12. Mai an sind alle Esslinger Bürgerinnen und Bürger zum 15. Mal dazu aufgerufen, mit ihren Teams möglichst viele Fahrradkilometer sammeln. Bis 1. Juni sollen nach Ankündigung der Stadt Gesundheit, Bewegung, Lebensqualität und Teamgeist im Mittelpunkt stehen. Für ein Team eignen sich beispielsweise Schulen oder auch Gruppen von Motivierten in Unternehmen oder Sportvereinen.

„Das Stadtradeln ist eine ideale Gelegenheit, das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel im Alltag häufiger zu nutzen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen und die Familie ebenfalls dazu zu motivieren“, sagt Teresa Engel, Leiterin der Stabsstelle Mobilität der Stadt Esslingen. „Wer sich mit dem Rad durch die Stadt bewegt, tut sich und seiner Fitness etwas Gutes und sorgt gleichzeitig für weniger Lärm und sauberere Luft.“

Klima schonen durch Umstieg aufs Rad

Teams mit besonders vielen Kilometern erhalten eine Auszeichnung (hier die Preisübergabe 2024 mit Bürgermeister Hans-Georg Sigel, rechts). Foto: Stadt Esslingen

Im vergangenen Jahr beteiligten sich beim Stadtradeln in Esslingen nach Angaben der Stadt 1431 Radfahrende aus 73 Teams – so viele wie nie zuvor. Diese legten während des dreiwöchigen Wettbewerbs auf dem Rad eine Strecke von 283 818 Kilometern zurück. „Hätten sie für diese Strecke das Auto genutzt, wären dadurch rund 47 Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Rad-Check und andere Veranstaltungen zur Motivation

Zum Auftakt der Aktion findet am Samstag, 10. Mai, von 10 bis 16 Uhr ein Rad-Check auf dem Esslinger Rathausplatz statt. Hier können Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrrad auf dessen Verkehrssicherheit prüfen lassen. Auch in anderen Kommunen gibt es ein Rahmenprogramm, das die Teilnehmenden motivieren soll. Beispielsweise die Feierabendradrunde mit dem Bürgermeister in Aichwald.

Unsere Empfehlung für Sie Radverkehr in Esslingen Fahrradstraße wird überraschend noch in diesem Jahr verlängert Gute Nachrichten für Radfahrer: Die Esslinger Fahrradstraße soll noch in diesem Jahr verlängert werden. Damit kommt die Stadt dem Ziel einer durchgängigen Radverbindung zwischen Innenstadt und Zell ein Stück näher.

Im gleichen Zeitraum findet das Stadtradeln auch in Nürtingen statt. Weitere Kommunen sind neben vielen weiteren auch Ostfildern, Baltmannsweiler, Altbach, Deizisau, Plochingen, Denkendorf, Köngen, Wendlingen, Wernau, Hochdorf und Kirchheim. In Aichwald ist die Aktion leicht zeitlich abweichend von 10. bis 30. Mai.

Weitere Informationen und eine Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online unter: www.stadtradeln.de