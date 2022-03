1 Koffer packen und weg: Am Flughafen beginnt die Sommersaison, die üblicherweise besonders geschäftig ist, sogar in Corona-Zeiten. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Inselhauptstadt Palma de Mallorca ist das wichtigste Urlaubsflugziel in der jetzt beginnenden Reisesaison. Es gibt im neuen Stuttgarter Flugplan aber auch noch einige andere reizvolle Städtenamen.















Link kopiert

Die Sommersaison beginnt. An diesem Sonntag, 27. März, werden nicht nur die Uhren um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt, an dem Tag treten auch die Sommerflugpläne in Kraft. Am Flughafen Stuttgart ist das der Start in eine Reisesaison, in der 39 Fluggesellschaften genau 113 Flugziele in 31 Ländern anbieten. Die Verantwortlichen am Flughafen erwarten sich davon wieder deutlich mehr Betrieb, nachdem die Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 für lange Flauten gesorgt hat und zuletzt ein Streik viele Flüge ausfielen ließ.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Soeben hat der Airport einen Streik erlebt

Die beliebtesten Urlaubsländer jenseits von Deutschland sind auch in diesem Jahr – in dieser Reihenfolge – die Türkei, Spanien und Griechenland. Bei den einzelnen Flugzielen ist Palma de Mallorca die unangefochtene Nummer 1. Unter den neuen Zielen, die es zuletzt nicht (mehr) gab, stechen Reykjavik und Kopenhagen hervor. Die isländische Hauptstadt wird von Juni an zweimal pro Woche von der Fluggesellschaft PLAY angeflogen. Zur dänischen Hauptstadt Kopenhagen startet die Scandinavian Airlines (SAS). Ansonsten finden sich im Flugplan viele alte Bekannte. Große Flughäfen für umsteigende Passagiere wie Amsterdam, London und Zürich werden auch in der Sommersaison jeweils mehrmals pro Woche angeflogen.

Eurowings ist weiter die Nummer 1

Die wichtigste Fluggesellschaft in Stuttgart ist und bleibt die Lufthansa-Tochter Eurowings, die 74 Ziele im Programm hat und unter anderem Tunis, die portugiesische Küstenstadt Porto, das montenegrinische Tivat, Dubrovnik (Kroatien) und Preveza (Griechenland) anfliegt. Nach Eurowings folgen Turkish Airlines und Sun Express. Sie und Condor haben zahlreiche Flugziele in Griechenland und auf Sardinien im Programm.