Umspannwerk in Echterdingen: Verdacht auf Bandendiebstahl – Polizei schnappt fünf mutmaßliche Einbrecher

1 Die Männer durchtrennten wohl einen Zaun und gelangten so auf das Gelände des Umspannwerkes. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar II

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag fünf Männer festgenommen, die versucht haben sollen, Kabel vom Gelände eines Umspannwerks in Echterdingen (Kreis Esslingen) zu stehlen.











Fünf Männer sind am frühen Dienstagmorgen nach einem Einbruch in ein Umspannwerk in Echterdingen (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Die Polizei berichtet, dass Beamte gegen 1 Uhr einen offenstehenden Baucontainer auf dem Gelände des Umspannwerks in der Straße Hofstetten bemerkt haben.

Die Beamten alarmierten weitere Einsatzkräfte, unter anderem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Auf dem Gelände stellte die Polizei dann einen beschädigten Zaun, Werkzeuge und zum Abtransport bereitgelegte Kabel fest, nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts gestohlen. Trotz einer sofortigen Fahndung blieb die Suche nach den Tätern in der Umgebung des Umspannwerks zunächst erfolglos.

Einem weiteren alarmierten Streifenwagen fiel dann aber bereits auf der Anfahrt ein aus der Richtung des Umspannwerks kommender VW Passat auf. Auf der B 27 konnten wiederum Einsatzkräfte der Stuttgarter Polizei den mit fünf Männern besetzten Wagen am Ortsbeginn von Degerloch anhalten und die Insassen kontrollieren. Der Wagen war Anwohnern im Bereich des Umspannwerkes bereits am Montagnachmittag aufgefallen.

Polizei nimmt fünf Verdächtige fest – Verdacht auf Bandendiebstahl

Drei der fünf Männer trugen auffällig verdreckte und feuchte Kleidung. Alle fünf wurden daraufhin vorläufig festgenommen und der VW beschlagnahmt. Der 34-jährige Fahrzeughalter kam nach dem Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß, die anderen Männer im Alter von 21, 27, 33 und 45 Jahren mit rumänischer Staatsbürgerschaft verfügen in Deutschland über keinen festen Wohnsitz und wurden deshalb in Untersuchungshaft genommen. Die Polizei ermittelt gegen alle fünf wegen versuchten schweren Bandendiebstahls.