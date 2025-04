Umleitungen in Weilheim und Bissingen: Kreisstraßen wegen Sanierung gesperrt

1 Zwischen Weilheim und Bissingen werden Kreisstraßen saniert. Foto: dpa

In zwei Bauabschnitten werden Kreisstraßen zwischen Weilheim und Bissingen saniert. Der erste Teil der Bauarbeiten nähert sich dem Ende, ab kommenden Freitag folgt die Vollsperrung eines Straßenabschnitts in Bissingen.











Die beiden Kreisstraßen K 1252 und K 1250 werden laut einer Mitteilung des Landratsamts derzeit zwischen Bissingen und Weilheim-Egelsberg in zwei Bauabschnitten saniert. Der erste Bauabschnitt auf der K 1252 wird voraussichtlich im Laufe des kommenden Freitags, 2. Mai, fertiggestellt.

In dem darauffolgenden zweiten Bauabschnitt wird die K 1250 zwischen dem Kreisverkehr Bissingen und dem Abzweig nach Ochsenwang auf einer Länge von etwa einem Kilometer saniert. Die Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt beginnen am Montag, 5. Mai, und werden voraussichtlich Anfang Juni abgeschlossen werden. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Kreisstraße im betroffenen Abschnitt. Eine überörtliche Umleitung ist während beider Bauabschnitte über Kirchheim eingerichtet und ausgeschildert.

Die Baumaßnahmen wirken sich auch auf den Linienbusverkehr aus. Noch bis voraussichtlich 2. Mai gilt laut Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) folgende Regelung: Die Linien 173 und 175 bedienen die Haltestellen Bissingen Rathaus und Bissingen See nicht. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Unteren Straße in Bissingen auf Höhe der Hausnummer 2 eingerichtet. Die Linie 176 ist von den Maßnahmen nicht betroffen.

Die Schülerverkehrslinien 173A und 175A bedienen alle Haltestellen. Ausgenommen hiervon ist die Fahrt um 13.05 Uhr ab Weilheim Limburgschule/Bissinger Straße. Diese kann die Haltestellen Bissingen Fabrikstraße und Bissingen Wilhelmstraße leider nicht anfahren. Die Fahrt um 12.16 Uhr ab Weilheim Limburgschule/Bissinger Straße hat in Bissingen eine andere Bedienungsreihenfolge der Haltestellen.

Mit Beginn der Sperrung der Kreisstraße 1250 am 5. Mai wird es neue Umleitungen im Linienbusverkehr geben. Auskünfte dazu und weitere Informationen gibt es auf der Website www.vvs.de/verkehrsmeldungen/fahrplanaenderungen/ oder in der App „VVS Mobil“. Der VVS weist darauf hin, dass die Fahrplanänderungen in die elektronische Fahrplanauskunft eingearbeitet werden.

Im ganzen Kreis Esslingen fordern derzeit etliche Straßenbaustellen von den Verkehrsteilnehmern Geduld und manchmal auch Improvisationsvermögen. In Ostfildern etwa wird derzeit in mehreren Stadtteilen an Verkehrswegen gebuddelt, gebohrt und gegraben. Viele Arbeiten lassen sich eben nur in der wärmeren Jahreszeit ausführen.