Nach wie vor ist die Staugefahr groß an der Abfahrt der A 8 Richtung Leinfelden-Echterdingen.

Von diesem Montag an werden Teile des Verkehrs der A 8 auf den Zubringerstrecken des einstigen Echterdinger Ei neu umgeleitet.











Die Arbeiten an den Zu- und Abfahrten der Schnittstelle der A 8 mit der B 27 gehen weiter, an diesem Montag hat ein neuer Bauabschnitt begonnen. Jetzt ist im Bereich des Echterdinger Eis die Nord-Süd-Straße beziehungsweise die Maybachstraße dran. Deshalb ändert sich nun auch die Führung der Umleitungsstrecke etwas.

Wer von Karlsruhe oder Heilbronn kommend nun Richtung Leinfelden-Echterdingen abfahren möchte, wird von der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch über folgende Route geleitet: Hauptstraße, Lavendelkreisel, Nikolaus-Otto-Straße, Friedrich-List-Straße, Leinfelder Straße (L1192), Max-Lang-Straße und dann die Maybachstraße. Doch generell muss im Bereich des ehemaligen Echterdinger Ei mit baustellenbedingten Einschränkungen gerechnet werden.

Die aktuelle Sperrung beziehungsweise Umleitung gilt voraussichtlich bis zum 16. November. Über die aktuellen Entwicklungen werden auch die Betreiber von Navigationssystemen informiert. Durch die länger andauernden Umbauarbeiten war es zuletzt teilweise zu regelrechten Megastaus gekommen.

Auch diese Umleitung erfolgt in enger Absprache mit der örtlichen Behörde. Gerd Maier, Leiter des Bürger- und Ordnungsamts der Stadt Leinfelden-Echterdingen: „Wir sind involviert in die Umleitungsstrecken und ordnen die auf unserer Gemarkung befindlichen Strecken in Absprache mit der Autobahn des Bundes an.“ Konkret sieht die Arbeit der städtischen Behörde so aus: „Die Umleitungen werden so gewählt, dass die Streckenführung auf leistungsstarken Gemeindestraßen erfolgt, also in der Regel auf Durchgangsstraßen. Altenheime, Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Wohngegenden werden dabei so wenig wie möglich belastet.“

10,8 Kilometer Straßen und Brücken werden neu asphaltiert

Dies ist die erste umfassende Erneuerung des Asphalts nach dem Ausbau des Echterdinger Eis in den Jahren 2002 bis 2004. Erneuert werden da alle Auf- und Abfahrten der A 8 und Überleitungen der B 27 an der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch. Außerdem sind die Fahrbahnen parallel der A 8 zwischen AS Stuttgart-Degerloch und AS Möhringen, inklusive der dortigen Auf- und Abfahrten in beiden Fahrtrichtungen mit inbegriffen. Es werden insgesamt 10,8 Kilometer Asphalt auf Straße und Brücken ausgetauscht.