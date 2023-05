1 Ortsdurchfahrt in Jebenhausen: Über die geplante Umgehung gibt es Streit zwischen OB Maier und Stadträtin Schweizer. Foto: Staufenpress

Die Göppinger CDU-Stadträtin Sarah Schweizer vermutet, es sei „fehlender politischer Wille“, dass der Bau einer Ortsumfahrung von Jebenhausen in ferner Zukunft liege. Sie spart nicht mit Kritik am grünen Oberbürgermeister Alex Maier. Dieser wehrt sich.















Seit das Regierungspräsidium Stuttgart einem schnellen Bau der Ortsumfahrung Jebenhausen eine Absage erteilt hat, kehrt keine Ruhe ein. Die CDU-Landtagsabgeordnete und Göppinger Stadträtin Sarah Schweizer will sich mit dem jüngsten Schreiben des Verkehrsministeriums nicht zufrieden geben und kündigt in einer Pressemitteilung an, das Thema nun in einer Regierungsbefragung im Landtag aufzugreifen.„Für mich ist klar, dass es hier ganz wesentlich am politischen Willen fehlt“, kommentiert Schweizer die Antwort des Ministeriums auf ihre Kleine Anfrage im Landtag.