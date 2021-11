Promis feiern mit Stuttgarter Beauty-Doc 2-G-plus-Event für „the Cräm aus the Länd“

In der Pandemie steigt die Zahl der Face-Liftings und Lidstraffungen. Dies könnte an den Videokonferenzen liegen, sagt Christian Fitz, weshalb viele ihre Spiegelbilder nicht ertragen. Der Beauty-Doc feiert mit 2 G plus und mit Promis „the Cräm aus the Länd“.