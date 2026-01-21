Klarer Spitzenreiter: Die wohl schlechteste Straße im Kreis Esslingen

1 Schlaglöcher in Neuhausens Kirchstraße. Foto: Markus Brändli

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, wo die holprigste Straße im Kreis Esslingen liegt. Eine Straße sticht besonders heraus. Das sind die Ergebnisse der Umfrage.











Es ist ein Thema, das die Gemüter vieler Menschen erregt: Der Zustand der Straßen im Kreis Esslingen. Zwar kämpfen sowohl Kreis als auch Kommunen immer wieder gegen Straßenschäden an – zuletzt gab es etwa Asphaltarbeiten an der K1229 zwischen Nürtingen-Raidwangen und Neckartailfingen und eine neue Fahrbahn zwischen Holzmaden und Ohmden – doch vielerorts holpern die Menschen im Kreis Esslingen über ihre täglichen Wege.