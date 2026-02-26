Umfrage zur Landtagswahl: Wahlkämpfer treffen mit Wirtschaftsthemen einen Nerv

1 Nicht nur die Spitzenkandidaten von CDU und Grünen, Manuel Hagel und Cem Özdemir, spielen das Thema Wirtschaft weit oben im Wahlkampf. Foto: picture alliance / dpa

Die Wählerinnen und Wähler im Land haben eine klare Vorstellung, welche Partei die drängendsten Probleme lösen könnte. Die CDU liegt in der Frage im aktuellen BaWü vorn.











Es sind Sätze, wie sie im Wahlkampf schon häufiger gefallen sind: „Wir müssen um jeden Arbeitsplatz kämpfen“, sagte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel am Dienstagabend in der Wahlkampfdebatte im SWR. Sein Kontrahent Cem Özdemir ist nicht weniger staatstragend: „Wir sorgen dafür, dass dieser Standort eine gute Zukunft hat“, ließ er unsere Leser schon im Januar wissen. Die Botschaft ist klar: Wir nehmen die Sorgen der Menschen im Land ernst.