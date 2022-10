1 Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Am Ende zeigten zu viele Daumen der Entscheider nach unten – Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Der Ausbilder wurde freigestellt. „Unsere gemeinsame Reise beim VfB geht zu Ende. Es waren intensive und wunderschöne Jahre mit vielen unglaublichen Momenten und Erinnerungen, die für immer bleiben werden. Für die Chance, die mir hier ermöglicht wurde, im Trainergeschäft Fuß zu fassen, werde ich ewig dankbar sein“, sagt Matarazzo. Noch ist kein Nachfolger gefunden. Wer am kommenden Samstag um 15.30 Uhr (Liveticker) gegen den VfL Bochum an der Linie stehen wird, ist offen. Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie die Entscheidung des Clubs finden. Teilen Sie uns ihre Meinung mit – per Abstimmung! Die Abstimmung läuft für 24 Stunden ab Montag, 18 Uhr.