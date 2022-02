1 Pellegrino Matarazzo sitzt beim VfB fest im Sattel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wir haben in den letzten 24 Stunden die VfB-Anhänger um ihre Meinung gebeten – über 8000 haben mitgemacht – sie kommen zu einem eindeutigen Ergebnis.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat seit Wochen keinen Sieg mehr eingefahren. Die Konsequenz: Tabellenplatz 17, verunsichert wirkende Spieler, eine aufkeimende Diskussion um den Trainer. Diese Gemengelage haben wir zum Anlass genommen, das Meinungsbild unter VfB-Anhängern unserer Leser abzufragen.

Start der Umfrage war am Montag, den 7. Februar, um 12 Uhr. An diesem Dienstag wurde die Umfrage nach 24 Stunden beendet. Insgesamt haben 8486 Personen teilgenommen – und sie kamen zu einem eindeutigen Ergebnis. Knapp zwei Drittel der Teilnehmer sind der Meinung, dass der Weg des VfB Stuttgart, an Pellegrino Matarazzo festzuhalten, der richtige ist.

Weiter geht es für den VfB Stuttgart am kommenden Wochenende. Der Club bestreitet das Samstags-Topspiel um 18.30 Uhr (Liveticker) bei Bayer 04 Leverkusen.