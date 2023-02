1 Liebe ist mehr als ein Blumenstrauß am Valentinstag, finden Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Einige Menschen nehmen den Valentinstag als Anlass, ihre Liebe mit großen Gesten zu unterstreichen – dabei sind es doch eher die kleinen Dinge, die uns in Beziehungen glücklich machen. Wie zeigen Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihre Liebe im Alltag?















Hundert rote Rosen, eine teure Schachtel Pralinen mit rosa Herz-Schleifchen oder ein romantisches Abendessen beim Edel-Italiener – Einige Menschen nehmen den Valentinstag als Anlass, um der Person ihres Herzens mit einem Geschenk, einer Aufmerksamkeit oder auf andere Weise ihre Liebe zu beweisen. Die Blumenhändler freut es, die Valentins-Sonderedition der Süßigkeitenhersteller in den Supermarktregalen ist schnell vergriffen und Restaurants sind an diesem Tag vermutlich Wochen im voraus ausgebucht.

Dabei lebt Liebe und vor allem langfristiges Beziehungsglück in erster Linie nicht von einer großen Geste pro Jahr – Viel mehr sind es die kleinen, unscheinbaren Dinge, mit denen wir den Menschen um uns herum zeigen, wie viel sie uns bedeuten. Deshalb wollten wir von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern wissen, wie sie ihre Liebe im Alltag ausdrücken.

Wie drücken Sie Ihre Liebe im Alltag aus?

Amelie Leber ist mit ihrer kleinen Familie unterwegs Richtung Markthalle. Die junge Mutter muss auf die Frage, wie sie ihre Liebe und Zuneigung im Alltag zeigt, nicht lange überlegen. „Wir sagen uns, dass wir uns lieb haben“, antwortet sie und blickt lächelnd zu ihrem kleinen Sohn. Das Aussprechen der Gefühle sei wichtig, verstärkt durch körperliche Nähe. „Wir kuscheln viel und umarmen uns, dafür findet man im Alltag immer Zeit.“

Theo Stegmeier und Quendolin Fillipen genießen ihre Mittagspause auf einer Bank am Schlossplatz in der Sonne. Die beiden Jugendlichen sind sich einig, es braucht keine großen Gesten, um seine Zuneigung zu zeigen und vor allem sollte man das nicht nur an bestimmten Daten, wie dem Valentinstag tun.

„Ich bin jetzt nicht so der Geschenke-Typ. Man hat mehr davon, wenn man einfach Zeit zusammen verbringt, bei gemeinsamen Aktivitäten, bei Ausflügen zum Beispiel. Sich Zeit für den Anderen oder die Andere zu nehmen, das finde ich sehr wichtig“, sagt Theo und Quendolin ergänzt: „Ich zeige sehr gerne durch persönliche Geschenke, dass mir eine Person wichtig ist. Da hilft es immer sehr, aufmerksam zu sein und dem Gegenüber gut zuzuhören.“

Oft würden die Menschen nur nebenbei erwähnen, wenn sie gerade einen Wunsch haben oder ihnen bestimmte Dinge fehlen. „Das merke ich mir dann im Gespräch und überrasche die andere Person, wenn sie gar nicht mehr damit rechnet.“

Liebe ist auch aufmerksame Unterstützung im Alltag

Ursula Breinlinger ist mit ihrem Mann auf der Königstraße unterwegs, die beiden verbringen ihren freien Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt. Auf die Frage, wie sie sich ihre Liebe im Alltag zeigen, schaut sie ihren Ehemann erst einmal verdutzt an. „Wie machen wir das eigentlich?“, fragt sie ihn lachend.

Die Unterstützung bei alltäglichen Dingen sei es, immer für den Anderen da zu sein, sich zu ergänzen und auf Bedürfnisse einzugehen. In ihren mittlerweile 44 Ehejahren, sei das den beiden in Fleisch und Blut übergegangen. „Bis jetzt klappt unser Konzept gut. Hoffen wir mal, dass es voll hält, ruft sie mit einem Lachen zum Abschied.